CHARLA DEBATE SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO, VIOLENCIA INFANTIL, VIOLENCIA JUVENIL Y TRATA DE PERSONAS

La Municipalidad de Dolores invita a la comunidad a participar de una charla debate destinada a reflexionar y generar conciencia sobre problemáticas sociales de gran relevancia como la violencia de género, la violencia infantil, la violencia juvenil y la trata de personas.

La actividad se llevará a cabo el próximo viernes 12 de junio a las 8:30 horas en el Teatro Unione, y contará con la participación de especialistas y referentes vinculados a la temática.

Durante la jornada disertarán el Dr. Carlos Quirós, abogado penalista; Gustavo Vera, especialista en trata y explotación de personas; Facundo Lugo, asesor de la Subsecretaría de Trabajo y Técnica del Ministerio de Trabajo; y Tamara Rosenberg, asesora de la Subsecretaría de Inspección del Ministerio de Trabajo, quienes compartirán sus experiencias y conocimientos para abordar estas problemáticas desde una perspectiva integral y multidisciplinaria.

El encuentro propone abrir un espacio de diálogo, análisis e intercambio sobre distintas formas de violencia que afectan a la sociedad, promoviendo herramientas de prevención, detección y abordaje integral.