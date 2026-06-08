Ajedrez: Dolorenses jugaron en Mar de Ajó en la 1ra. fecha del 2do. Prix CADA-Dolores

Se desarrolló durante el día domingo la 1a. fecha del 2do. prix CADA-Dolores, el que contó con la actuación de nueve valores dolorenses.

En el IRT (International Rated Tournament) entre 29 participantes, jugaron Julián Antonio Torena, quien ocupó la 12ª colocación con 4 puntos, manteniendo su ranking ELO [4-0-3], Hugo Andrés Garay 21º [3-0-4, 3] y Leandro Daniel Díaz 24º [2-0-5, 2]; en la categoría menores de 8 a 12 años, entre 13 trebejistas, se ubicó 3º Leonardo Kevin Torena con 5 unidades [5-0-2], 3º en sub 12, mientras que Tyrone Julián Torena logró la 5á colocación [4-0-3, 4] resultando vencedor de la categoría sub 10; por su parte Faustino Garay finalizó 8º {3-1-3] y fue 5º en sub 12.

Entre los juveniles (14 a 18 años), entre 26 jóvenes aficionados, Joaquín Alam se ubicó 4º con 5 puntos [5-0-2] y fue 3º en la divisional sub 16; Zaira Torena finalizó 17º [3-0-4, 3], 6ª en sub 18, siendo 20º Ian Alexander Torena [2-1-4, 2½], quien fue 9º entre los sub 14. El profesor Gustavo Navarro ofició como árbitro.