Tras las elecciones internas provinciales, la UCR de Dolores se prepara para la asunción de sus nuevas autoridades

Comunicado de Prensa –

Concluido el proceso electoral interno de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires, el radicalismo de Dolores destaca haber sido uno de los distritos que alcanzó una propuesta de unidad y consenso para la renovación de sus autoridades partidarias.

Mientras en nueve distritos bonaerenses la renovación de autoridades debió resolverse mediante elecciones internas, Dolores fue uno de los 126 distritos que lograron construir una conducción de consenso, reflejando la voluntad de fortalecer al partido a través del diálogo, la participación y los acuerdos.

La nueva conducción del Comité de Distrito será encabezada por Gustavo Bianchi como presidente, acompañado por Nicolás Andrada en la Secretaría General, Alejandra Fossati en la Tesorería y Carlos Emilio Valente como integrante de la Mesa Directiva. Por su parte, Silvio Vitarella representará al radicalismo dolorense como Delegado a la Honorable Convención de la Provincia de Buenos Aires.

Integran también las nuevas autoridades Adriana Boffelli, Gonzalo Quiñones, Daniela Meirana, Nahuel Lamacchia, Karen Alday, Martín Zuazubiscar, Jorge Espil, Carlos María Lamacchia, Pablo Gainle, Diego Bigot, Susana Mohamed, Luis Fossati, Guillermo Laborde, Jorge Martínez y Luis Quintana.

El acto de asunción se realizará el próximo viernes en la Casa Radical, en el marco de una nueva edición de la Peña Radical, espacio tradicional de encuentro y participación de correligionarios y simpatizantes, que en esta oportunidad marcará también el inicio formal de una nueva etapa institucional para el partido.

Desde la Unión Cívica Radical de Dolores se valoró especialmente el esfuerzo realizado por todos los sectores para alcanzar los acuerdos necesarios, entendiendo que los desafíos que enfrenta la ciudad requieren de un radicalismo activo, comprometido y preparado para aportar ideas, propuestas y equipos de trabajo al servicio de los dolorenses.