LLEGA OTRA EDICIÓN DE MERCADOS BONAERENSES EN DOLORES: SE PODRÁN COMPRAR PRODUCTOS LOCALES A BAJO COSTO

El próximo sábado 13 de junio, llega a Dolores otra edición de “Mercados Bonaerenses”, un programa que impulsa la comercialización de las producciones locales.

Se realizará en la Plaza Moreno de 14:00 a 18:00 horas y participarán distintos productores y emprendedores dolorenses que ofrecen entre otras cosas, frutas, verduras, quesos, panificados, miel, dulces, etc. Además en esta edición, está habilitado el descuento del 40% con cuenta DNI.

De esta manera, los vecinos podrán acceder a mercadería de producción local, de primera calidad y a bajo costo.

Es importante señalar que, desde la Secretaría de Producción del Municipio, se hace un constante relevamiento de productores que cumplen con los requisitos necesarios para ser parte de este mercado.

El programa, que además contempla asistencia y capacitaciones, es impulsado por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia y para mayor información pueden contactarse con la Secretaría de Producción de Dolores: (2245) 446060 int. 159 o al email: producciondolores@gmail.com