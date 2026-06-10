SE PRESENTA EN DOLORES “EL DOCUMENTAL DEL 10”, UN HOMENAJE A DIEGO MARADONA

La Municipalidad de Dolores invita a la comunidad a participar de la presentación de “El Documental del 10”, una producción independiente que recorre la vida y el legado de Diego Armando Maradona desde una mirada cultural, social y humana.

La proyección se realizará hoy miércoles, a las 19 Hs en el Teatro Unione, en una jornada especial que busca homenajear al máximo ídolo del fútbol argentino y comenzar a vivir la previa de un nuevo Mundial.

Con idea y producción de Damián Originario y dirección de Lucas Costa, el documental reúne los testimonios y reflexiones de más de 40 artistas, deportistas, periodistas e intelectuales que analizan el impacto de Maradona más allá del deporte.

“El Documental del 10” ha participado en nueve festivales internacionales de cine y fue declarado de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.