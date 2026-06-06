La ciudad de Dolores es sede del Primer Encuentro Pedagógico Provincial de los Centros de Educación Física, una importante jornada de capacitación y formación que se está desarrollando los días 4 y 5 de junio.

La actividad es organizada por la Subsecretaría de Educación de la Provincia de Buenos Aires, la Dirección de Educación Física de la Provincia, la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Dolores y la Jefatura Distrital.

Del encuentro participan representantes de 189 Centros de Educación Física de los 135 distritos bonaerenses, con la presencia de más de 750 profesores y profesoras de Educación Física, convirtiéndose en uno de los eventos educativos y deportivos más relevantes del año en la provincia.

La propuesta contempla la realización de 18 talleres de capacitación, enmarcados en una instancia formativa general. Las diferentes temáticas abordan aspectos vinculados a la educación física y se desarrollan en todas las instalaciones de la Secretaría de Deportes de Dolores.

Junto a las autoridades locales, se encuentran coordinando las actividades Claudia Brachi, Subsecretaria de Educación de la Provincia; Leonardo Troncoso, Director de Educación Física; y Juan Pedro Erreguerena, Inspector Jefe Regional.

La realización de encuentros de esta magnitud fortalece el posicionamiento de Dolores como referencia en materia deportiva y educativa, consolidando su rol como Capital Regional del Deporte. Además, este tipo de eventos promueve el turismo deportivo y genera un importante movimiento social, educativo y económico para la ciudad.