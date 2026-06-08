DOLORES FORTALECE LA ATENCIÓN PRIMARIA CON EL PROGRAMA DE SALUD EN ESCUELAS

La Municipalidad de Dolores continúa fortaleciendo el sistema de salud local. A las obras de infraestructura, la incorporación de equipamiento y la modernización de los servicios, se suma ahora el Programa de Salud en Escuelas, una iniciativa impulsada por profesionales del Hospital Municipal San Roque.

El programa tiene como objetivo acercar la atención médica a las instituciones educativas y alcanzar a más de 450 niños de la ciudad mediante controles de salud, vacunación y seguimiento de casos que requieran atención específica.

Además, se brindará acompañamiento a aquellos alumnos que no cuenten con cobertura de obra social, garantizando el acceso equitativo a los servicios de salud.

La propuesta busca promover el cuidado de las infancias desde edades tempranas, detectar oportunamente posibles necesidades médicas y completar los esquemas de vacunación, contribuyendo a una mejor calidad de vida para los niños y sus familias.

De esta manera, el Municipio reafirma su compromiso con una salud pública cercana, accesible y preventiva, llevando la atención médica a los espacios donde los chicos desarrollan gran parte de su vida cotidiana.