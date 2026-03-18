24 de marzo – Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

En el marco de una nueva jornada de memoria colectiva, desde la Comisión por la Memoria de Dolores invitamos a la comunidad a participar de las actividades organizadas para reflexionar, recordar y reafirmar nuestro compromiso con la democracia y los derechos humanos.

– Lunes 23 de marzo – 19 hs Pintada de pañuelos Plaza Castelli

– Martes 24 de marzo – 11 hs Sesión Especial del Honorable Concejo Deliberante en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

– Martes 24 de marzo – 18:30 hs Acto e inauguración de la Plazoleta de la Memoria Balbi Robecco y Ulke

La inauguración de este nuevo espacio público representa un hecho significativo para nuestra ciudad: un lugar permanente para recordar a las víctimas del terrorismo de Estado y reafirmar, como comunidad, el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia.