Ever Ready se quedó con el Interclubes tras una semana a puro deporte en Dolores

Con la disputa de la prueba de 5 kilómetros, el sábado llegó a su fin el Torneo Interclubes de Dolores, una propuesta que durante toda la semana reunió a cientos de vecinos en distintas sedes deportivas de la ciudad.

La última competencia marcó el cierre de un certamen que incluyó 19 disciplinas y que contó con la participación de alrededor de 800 deportistas, representantes de 13 instituciones locales.

Cada prueba fue sumando puntos para la tabla general, que finalmente consagró a Ever Ready como campeón.

Ever Ready alcanzó los 368 puntos y se ubicó en lo más alto de la clasificación. El segundo puesto fue para Social, con 349 unidades, mientras que Independiente completó el podio con 297.

La premiación se realizó en Plaza Castelli, donde atletas, dirigentes y familias compartieron el momento final de una competencia que volvió a demostrar el compromiso y la pasión por el deporte en la comunidad dolorense.