EL INTENDENTE ANUNCIÓ UN AUMENTO DEL 10% PARA LOS TRABAJADORES MUNICIPALES

El Intendente Juan Pablo García, anunció un incremento salarial del 10% para los trabajadores municipales, que cobrarán el último día hábil de febrero. El aumento impactará en el sueldo básico por lo que también lo percibirán los jubilados.

Hay que recordar que durante el 2025, según el INDEC la inflación fue del 27,70 y los aumentos otorgados por el municipio del 45,00%. Si se toma como referencia el índice de inflación acumulada del mismo año, fue de 31,50 y el porcentaje de aumento acumulado para trabajadores municipales fue del 51,80.

Los datos oficiales reflejan que, tomando ambos indicadores, los aumentos otorgados estuvieron encima de la inflación en alrededor de un 20%.

Esta política de recuperación del salario real, que ha superado durante el 2025 el índice de inflación, refleja el compromiso del Municipio con sus trabajadores y el reconocimiento al esfuerzo diario a quienes sostienen los servicios públicos.