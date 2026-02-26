DOLORES REFUERZA LOS CONTROLES DE TRÁNSITO Y YA SECUESTRÓ 33 MOTOS

En el marco de los operativos de control y prevención que se vienen intensificando en la ciudad, la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Dolores informó que en los últimos meses fueron secuestradas 33 motocicletas por distintas infracciones a la normativa vigente.

Según se detalló, las faltas más frecuentes detectadas durante los procedimientos fueron la utilización de escapes adulterados, la falta de documentación obligatoria, la realización de maniobras peligrosas y la circulación sin casco reglamentario.

Desde el área municipal remarcaron que los controles continuarán desarrollándose en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de reforzar la seguridad vial y prevenir accidentes.

Asimismo, recordaron que el respeto por las normas de tránsito es fundamental para construir una comunidad más segura y ordenada, destacando que la responsabilidad es compartida entre el Estado y los vecinos.