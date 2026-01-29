TANGO PARA TODOS: ESTE DOMINGO, EL TANGO TE ESPERA EN LA GLORIETA

Este domingo 1 de febrero, desde las 19.30, la glorieta de Plaza Moreno vuelve a llenarse de música, baile y encuentro con una nueva edición de “Tango para todos”, una propuesta que ya es parte de la agenda cultural de la ciudad.

La actividad, impulsada por el profesor Marcelo Brito y auspiciada por la Secretaría de Cultura, llega esta vez con un plus que suma emoción: música en vivo a cargo de Típica Trío, para acompañar a quienes se animen a bailar y a quienes prefieran disfrutar del espectáculo.

La invitación es clara y sin vueltas: la actividad es abierta a todo público. No hace falta saber bailar, solo ganas de compartir una linda tarde al aire libre y dejarse llevar por el tango.

Información importante: en caso de lluvia, la actividad se realizará en la sede de la Secretaría de Cultura (Mitre y 25 de Mayo), en el salón con acceso por calle Mitre.