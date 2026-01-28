FINALIZA “CINE DE TERROR EN EL MUSEO”

Hoy miércoles y mañana jueves a las 21 hs.

El ciclo cierra con “Carrie” y “Drácula”, dos clásicos imperdibles. La entrada es libre y gratuita. Habrá foodtruck.

Miércoles 28: “Carrie” (1976)

Carrie, una adolescente tímida, sufre constante bullyng y humillaciones por parte de sus compañeros y compañeras de colegio. La película explora cómo su madre fanática religiosa, junto con las burlas crueles de sus compañeros de clase, la llevan a un punto de quiebre, desatando un horror telequinético. Primera novela de Stephen King, llevada al cine con maestría, y dejando escenas impactantes para el recuerdo.

Jueves 29:“Drácula” (1992)

Sin dudas, una de las mejores versiones cinematográficas de la obra de Bram Stocker. Una historia de amor trágica: un príncipe del siglo XV, Vlad, se convierte en vampiro tras perder a su amada y renuncia a Dios. Siglos después, en el Londres del siglo XIX, reconoce el rostro de su difunta en Mina Murray, la prometida del notario Jonathan Harker, y la persigue obsesivamente, sellando su destino. El enfoque romántico envuelto en un clima gótico, su exuberante estética visual y su fidelidad a la estructura de la novela la hacen hipnótica.