DOLORES EN LA PANTALLA DE LN+, LA CIUDAD SE PROYECTA COMO DESTINO TURÍSTICO DE CERCANÍA

La ciudad de Dolores tuvo una destacada presencia en la televisión nacional a través del programa Más Verano, emitido por LN+, uno de los canales informativos de mayor alcance del país.

Durante el programa conducido por la periodista Renata Berra, se desarrolló una nota especial desde la ciudad que puso en valor su ubicación estratégica, su crecimiento sostenido y su consolidación como destino turístico ideal para escapadas de cercanía.

En ese marco, la Secretaria de Turismo de la Municipalidad, Inés Barragán, brindó una entrevista en la que destacó el potencial de Dolores a partir de una combinación de infraestructura, identidad cultural y políticas públicas orientadas al desarrollo turístico. Entre los ejes centrales, se subrayó la importancia del Parque Termal y el Autódromo Municipal Miguel Ángel Atauri como motores de atracción regional, así como el fortalecimiento de los espacios verdes urbanos, impulsados por la actual gestión municipal encabezada por el intendente Juan Pablo García.

La nota también recorrió los principales eventos que forman parte del calendario turístico y cultural de la ciudad, como la Fiesta Nacional de la Guitarra, el Carnaval del Sol, y el crecimiento de la Fiesta de la Torta Argentina.

Otro de los puntos destacados fue la reciente incorporación del reconocido pastelero Damián Betular como embajador de la Fiesta, una iniciativa que refuerza la identidad gastronómica local y amplía su proyección a nivel nacional.

La presencia de Dolores en un canal nacional como LN+ no solo amplifica su visibilidad, sino que consolida su posicionamiento como una opción accesible y atractiva para el turismo de cercanía, especialmente para quienes buscan propuestas culturales, naturaleza, eventos y experiencias auténticas a pocos kilómetros de los grandes centros urbanos.