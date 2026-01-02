DOLORENSES INVOLUCRADOS EN UN CHOQUE EN UN CAMINO RURAL

Este viernes se produjo un accidente de tránsito en un camino rural de Dolores, que involucró a un automóvil y un camión, ambos con ocupantes domiciliados en la ciudad.

El siniestro fue protagonizado por un automóvil Renault Clio, en el que viajaban tres personas mayores de edad. Como consecuencia del impacto, dos de los ocupantes fueron trasladados al hospital local con lesiones que, en principio, no serían de gravedad. El tercer ocupante resultó ileso.

El otro vehículo involucrado fue un camión, cuyo único ocupante, también oriundo de Dolores, no sufrió heridas.

El camión habría bajado la velocidad por el humo del automóvil Bora, que se encontraba incendiándose, cuando se produjo la colisión con el Clío.