CAMINATA PARA LA CONCIENTIZACIÓN DEL DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, la Municipalidad de Dolores llevará adelante una jornada de concientización abierta a toda la comunidad, con el objetivo de promover la prevención, el diagnóstico oportuno y el acompañamiento integral de las personas que atraviesan esta enfermedad.

La actividad se realizará el domingo 1 de febrero, con una caminata que partirá desde la Plaza Castelli y culminará en el Parque Libres del Sur. Al finalizar el recorrido, se presentará la batucada Numen de Sheg Yenú, sumando un espacio de encuentro y expresión cultural.

El Día Mundial del Cáncer se conmemora cada 4 de febrero y tiene como finalidad generar conciencia, brindar información y fomentar el acceso a la prevención y a los tratamientos adecuados. En este contexto, la jornada organizada en Dolores busca sensibilizar a la comunidad y generar un espacio de reflexión colectiva en una fecha de gran relevancia a nivel mundial.

Desde la Secretaría de Salud destacaron que esta conmemoración es una oportunidad para reflexionar sobre el impacto del cáncer en la sociedad y para acompañar solidariamente a quienes enfrentan esta enfermedad día a día, así como a sus familias.

La iniciativa está pensada para el público en general, por lo que todas las personas interesadas pueden participar, reafirmando el compromiso comunitario con la concientización, la prevención y el cuidado de la salud.