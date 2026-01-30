AVANZAN LAS MEJORAS EN LOS BARRIOS: OTRAS 20 CUADRAS DE FRESADO Y MÁS CALIDAD DE VIDA PARA LOS VECINOS

La Municipalidad de Dolores continúa desarrollando trabajos de colocación de fresado en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar el estado de las calles y brindar mejores condiciones de transitabilidad para todos los vecinos.
En esta etapa, se completaron más de 20 cuadras de estabilizado, que comprenden las calles Pierini, Pillado, Callao, Junín, Yugan, Italia y Bulgaria, beneficiando a los barrios que esperaban estas mejoras desde hace muchos años.
“Nos comprometimos a escuchar y solucionar las problemáticas de los vecinos, y lo estamos haciendo con acciones concretas que mejoran la calidad de vida”, expresó el Intendente Juan Pablo García, destacando la importancia de estas obras para el desarrollo y el bienestar de la comunidad.
Los vecinos destacaron los trabajos realizados, señalando que representan un avance significativo para el barrio y facilitan la circulación diaria, evitando inconvenientes especialmente en días de mal clima.
Desde el Área de Obras Públicas informaron que, mientras las condiciones climáticas lo permitan, las tareas continuarán de acuerdo con el cronograma establecido, reafirmando el compromiso del Municipio de seguir invirtiendo en infraestructura urbana para mejorar la calidad de vida de todos los dolorenses.