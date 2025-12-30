UN HECHO HISTÓRICO PARA EL HOSPITAL SAN ROQUE: NUEVO GRUPO ELECTRÓGENO ASEGURA ENERGÍA PERMANENTEMENTE EN TERAPIA INTENSIVA Y GUARDIAS

El Hospital Municipal San Roque de Dolores recibió un nuevo grupo electrógeno, que ya fue instalado y puesto a disposición del establecimiento. Este equipamiento viene a reemplazar el viejo generador del hospital, que tenía más de 20 años de antigüedad, y permitirá garantizar el suministro de energía en áreas críticas como terapia intensiva y las guardias médicas, asegurando el funcionamiento continuo ante cualquier corte eléctrico.

La incorporación del nuevo equipo representa una mejora sustancial para el sistema de salud local, ya que brinda mayor potencia, confiabilidad y capacidad operativa para sostener la atención en situaciones de emergencia.