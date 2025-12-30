TODO LO QUE TENÉS QUE SABER SOBRE LA PRÓXIMA EDICIÓN DEL CARNAVAL DEL SOL 2026

Ya llega el Carnaval del Sol, una de las fiestas más populares y esperadas por la ciudad y por visitantes de todo el país. Una edición que promete noches llenas de música, color y alegría en el Corsódromo Antú Kawin.

La próxima edición fue presentada oficialmente en un evento realizado en Plaza Castelli, donde se vivió un verdadero clima de fiesta, con una gran concurrencia de público que acompañó el lanzamiento.

Durante la presentación se dieron a conocer las tres comparsas que formarán parte este año junto a sus respectivas temáticas. Ellas son KUYÉN, representando al Club Independiente; SAYÉN, por el Club Sarmiento; y SHEG YENÚ, que representa al Club Ever Ready.

Las fechas confirmadas del Carnaval del Sol 2026 serán los días 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 y 16 de febrero. Vale aclarar que las noches del 12 y del 15 estarán destinadas al carnaval tradicional, una propuesta que se repite todos los años.

En cuanto a la música, el desfile contará con una banda oficial que acompañará a las tres comparsas. Además, cada comparsa seleccionará a sus propios cantantes para la presentación de sus temas originales.