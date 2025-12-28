DestacadoDolores

SIN AGUA Y SIN AVISO EN PLENO VERANO

En plena ola de calor, durante toda la tarde y la noche de ayer se registró un corte total del suministro de agua sin previo aviso por parte de ABSA.
La falta de información impidió que los vecinos pudieran prever la situación y abastecerse, afectando especialmente a niños, personas mayores y familias enteras que atravesaron horas críticas sin agua.
Recién hoy por la mañana comenzó a normalizarse el servicio aunque con baja presión en varios sectores de la ciudad.

Se espera, fundamentalmente, que se garantice una comunicación responsable ante este tipo de situaciones.

 

EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
