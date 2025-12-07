Rally de Dolores: Triunfo de Heiland, que encabeza la definición de la RC2S y título para Bustamante

Tras una penalización de 40 segundos, por salir tarde del parque de servicios, tras cambiar la caja de velocidades, sobre el final, Horacio Heiland/Belén Heiland (VW Golf), se recuperaron y ganaron la penúltima fecha de la temporada.

Los suarenses tuvieron un muy buen desempeño y sueñan con el campeonato, tras el abandono de José Luis Catera/Daniel Ramírez y Eduardo Lonati/Raúl Marchen, quienes venían mejor posicionados en el certamen y hoy los motores de sus Subaru, le impidieron sumar puntos. Rubén Del Campo/M. Bazán (Mitsubishi) terminaron en la segunda posición, a tan solo 2.0 de los triunfadores y también se meten en la lucha por la corona, en la previa al Gran Premio Coronación, que se llevará a cabo mañana y pondrá en juego los últimos 48 puntos del año.

Luciano Goicoechea/Yamina Ferreyra, terminaron la jornada y le sumaron este triunfo a la celebración de anoche, cuando tras haber pasado por la rampa y sumado los puntos de presentación, se quedaron con el título de la divisional.

Marina Goicoechea/Daniel Pérez (VW Gol) lograron la primera victoria de la temporada, en una clase Junior, ya definida a favor de Jorge Villarino/Sebastián Urriza, que hoy protagonizaron su primer abandono de la temporada, tras la rotura de la columna de dirección del Renault Clio.

Mauricio “Moro” Segura/Benjamin Cassano (VW Gol) protagonizaron un gran cierre de jornada para apoderarse de la divisional A, superando por solo 1.8 a Mauro Minetti/Rafael Di Camillo que pudieron sacar algo más de distancia en la pelea por el 1 de la clase con César Bilbao/Sebastián Brescia (VW Gol) que finalizaron en la tercera ubicación.

José Bastan/Patricio Márquez (VW Gol) alcanzaron su quinto éxito de la temporada al adjudicarse la N7 sobre Leonardo Cirillo/Agustín Cirillo (VW Gol), ambos binomios son los que tienen mayores chances de quedarse con el campeonato.

Pablo Carcano/Daniel Ramirez (Peugeot 206) se impusieron a Sergio Varas/Valentino Varas (VW Gol) y estiraron la definición entre ambos, que marchan en la misma posición en el campeonato, para mañana.

Pablo Veiras/Alfonso Mutio (Toyota Etios) recuperaron terreno perdido, tras la ausencia en la doble fecha madariaguense y hoy se impusieron en la RC5, aprovechando también el abandono de Nicanor Bianco/Hernán Salvador (Peugeot 207) para acercarse y seguir con chances de campeonar. En la segunda ubicación terminaron Norberto Penelo/Oscar Villano (Toyota Etios).

Agustín Díaz/Leonardo Díaz (VW Gol) toman un respiro y es gracias a un nuevo triunfo en la N1 obtenido durante la jornada. Rodolfo Luján/Luciano Castañarez (VW Gol) terminaron terceros y entre ambos prometen una definición apasionante del certamen. Entre ambos binomios en la clasificación de la octava fecha, finalizaron Gastón Luna/ Fabián Vadell (VW Gol).

Fabricio Bustamante/Agustín Beheraborde (VW Gol) no solo ganaron la fecha, sino también se fueron a descansar con el título en la N1 Light. Facundo Gabilondo/Gustavo Ruiz los escoltaron en la clasificación de la jornada.

Braian Cemborain/Pablo Pereyra (Ford Escort) lograron su cuarto triunfo del año acortándole distancia a Gastón Martino/Sebastián Martino (VW Senda) y entre ambos definirán mañana quien llevará el 1 de la A Histórica en el 2026.

Mañana se disputará el Gran Premio Coronación, con un recorrido de 130 kilómetros cronometrados divididos en 10 Pruebas Especiales a partir de las 7:23 hs.



Clasificación Final por Clases – Fecha 8:

MR:

1) L. Goicoechea/Y. Ferreyra (VW Gol MRT) 1:00:31.0

RC2S:

1) H. Heiland/B. Heiland (VW Golf) +59:01.2

2) R. Del Campo/M. Bazán (Mitsubishi) +2.0

JR:

1) M. Goicoechea/D. Pérez (VW Gol) 1:00:02.8

A:

1) Mau. Segura/B. Cassano (VW Gol) 59:56.3

2) M. Minetti/R. Di Camilo (VW Gol) +1.8

3) C. Bilbao/S. Brescia (VW Gol) +2:37.5

N7:

1) J. Bastan/P. Márquez (VW Gol) 1:00:30.7

2) L. Cirillo/A. Cirillo (VW Gol) +19.6

3) F. Flores/M. Flores (VW Gol) +1:48.1

4) D. Scigliano/D. Bericiartua (VW Gol) +1:48.7

5) P. Macchi/F. Macchi (VW Gol) +1:49.2

6) C. Buide/E. De Mare (VW Gol) +11:18.2

N3:

1) P. Carcano/L. Villano (Peugeot 206) 1:05:36.8

2) S. Varas/V. Varas (VW Gol) +1:58.9

3) F. Gangoni/G. Juchet (Renault Megane) +14:32.9

RC5:

1) P. Veiras/A. Mutio (Toyota Etios) 1:03:08.0

2) N. Penelo/O. Villano (Toyota Etios) +8.0

3) G. Grassi/L. Grassi (Ford Fiesta) +48.5

4) Mar. Pérez De Marco/I. Rivolta (Ford Fiesta) +2:16.3

N1:

1) A. Díaz/L. Diaz (VW Gol) 1:03:30.6

2) G. Luna/F. Vadell (VW Gol) +26.6

3) R. Lujan/L. Castañarez (VW Gol) +1:38.7

4) J. Renzi/V. Jambrina (VW Gol) +2:03.2

5) P. Pérez/H. Arriola (VW Gol) +2:11.2

6) E. Gasparri/A. Flores (VW Gol) +2:19.3

7) J.Pierini/B. Petrera (VW Gol) +6:15.6

N1L:

1) F. Bustamante/A. Beheraborde (VW Gol) +1:05:38.4

2) F. Gabilondo/L. Ruiz +2:43.3

3) E. Altamirano/E. Podaza (VW Senda) +10:59.7

AH:

1) B. Cemborain/P. Pereyra (Ford Escort) 1:06:32.3

2) G. Martino/S. Martino (VW Senda) +1:10.7

3) C. Varas/B. Targiano (Fiat Regatta) +5:01.8

4) N.Moreni/J. Braun (VW Gol) +6:17.8

6) J.C. Muiño/E. Rodogno (VW Senda) +8:57.1

7) F. Gimenez/T. Gimenez (Fiat Regatta) +13:27.9

Rally Mar y Sierras