Rally de Dolores: Del Campo se quedó con el Gran Premio y la corona

En un final que fue apasionante, donde todo se definió en el Power Stage, Rubén Del Campo/Marcos Bazan (Mitsubishi), ganaron una carrera que quedará en la historia de la categoría, no sólo por la infartante definición, sino también porque fue un fin de semana con fecha doble, incluido el Gran Premio Coronación, donde los protagonistas debieron recorrer 230 kilómetros cronometrados a lo largo de las dos fechas, divididos en 18 Pruebas Especiales.

Tanto los ganadores, como Horacio Heiland/Belén Heiland (VW Golf) protagonizaron un domingo a pura adrenalina, donde Heiland prevalecía en cada pasada por el tramo más largo (Al Ver Veras) y Del Campo en la PE del Autódromo, lo que hizo que cada rulo terminará con diferencia de décimas, a veces para el finalmente ganador y otras para quien lo siguió. Pero lo mas emocionante fue la definición, porque la dupla sobre el Volkswagen largó el Power Stage con 3.6 de ventaje, pero fue ahí donde, los finalmente ganadores, hicieron valer su buena adaptación al tramo del circuito y dieron vuelta el resultado, para quedarse con la corona de la clase RC2S 2025.

En cuanto a la clase Junior, Jorge Villarino/Sebastián Urriza, ganaron su séptima carrera del año y más allá del titulo de la clase, que habían logrado en la doble fecha madariaguense, este fin de semana volvieron desde Dolores con la ansiada doble corona, tras consagrarse como campeones absolutos del Rally Mar y Sierras. Marina Goicoechea/Daniel Pérez, ganadores de la fecha del sábado, se quedaron con el segundo lugar y el subcampeonato.

En la clase A Mauro Minetti/Rafael Di Camillo, no dejaron nada para el resto, ganaron la carrera y el piloto se transformó en el campeón 2025 de la clase, no así “Rafa” que acompañó a Mauro solo en las dos últimas carreras. Entre los navegantes el consagrado fue Sebastián Brescia, acompañante de César Bilbao, dueño del subcampeonatos entre los del lado del volante.

José Bastan/Patricio Márquez se subieron por sexta vez a lo más alto del podio para no dejar dudas de lo merecido que tuvieron la corona de campeones este año. En la clasificación de la jornada, los secundaron Diego Scigliano/Darío Bereciuartua, cumpliendo con un muy buen Coronación.

Pablo Carcano/Damián Ramírez fueron los vencedores y campeones en la N3, un título más para el piloto de Tandil, que se encuentra entre los más triunfadores, en cuento a títulos, de la categoría. Los chascomunenses Sergio y Valentino Varas finalizaron segundos, este último quedándose con la corona entre los navegantes.

La RC5 quedó en manos de Pablo Veiras/Alfonso Mutio que, aunque hicieron lo que tenían que hacer, ganar, no estaba solamente en sus manos la definición, ya que Nicanor Bianco/Hernán Salvador, tras finalizar en la tercera posición festejaron, siendo los monarcas de la clase, tomándose revancha de la temporada anterior.

Premio al esfuerzo para Agustín Díaz/Leonardo Díaz, porque tras el “palo” sufrido en el Rally “Pagos del Tuyú” donde el auto quedó muy dañado, gracias al acompañamiento de amigos y a la bondad de la familia Luna, que les prestó un auto para estar presentes en estas dos últimas fechas del año, pudieron quedarse con el 1 en la N1, por segundo año consecutivo. El trofeo mayor de la carrera del domingo se fue para Tandil, de la mano de Kevin Echeveste/Juan Ceschi…

La N1 Light fue para Facundo Bustamante/Agustín Beherabore no dejaron nada para el resto, ganaron las dos competencias del fin de semana y, en su primer año dentro de la categoría, ganaron ampliamente el campeonato.

Primer triunfo de Lisandro Villano/Rubén Soto en el rally, tras adjudicarse la AH el Gran desempeño para los jóvenes rancheros que protagonizaron un gran domingo en suelo doloronse. En la clase se coronaron los hermanos madariaguenses Gastón y Sebastián Martino.

Gracias a la buena predisposición y acompañamiento de la gente de Automoto Club Dolores y el municipio local, se cumplió de manera exitosa con este gran desafío que planteamos, para cerrar de gran manera un año, donde la naturaleza nos puso muchos obstáculos.

RC2S:

1) R. Del Campo/M. Bazán (Mitsubishi) 1.14:20.8

2) H. Heiland/B. Heiland (VW Golf) +0.7

3) S. Centorame/D. Centorame (VW Gol) +2:04.9

JR:

1) J. Villarino/S. Urriza (Renault Clio) 1.17:02.9

2) M. Goicoechea/D. Pérez (VW Gol) +26.6

A:

1) M. Minetti/R. Di Camillo (VW Gol) 1.18:11.5

2) C. Bilbao/S. Brescia (VW Gol) +1:22.6

N7:

1) J. Bastan/P. Márquez (VW Gol) 1.19:20.8

2) D. Scigliano/D. Bericiartua (VW Gol) +25.7

3) F. Flores/M. Flores (VW Gol) +25.8

4) L. Cirillo/A. Cirillo (VW Gol) +40:19.2

N3:

1) P. Carcano/D. Ramírez (Peugeot 206) 1.25:21.3

2) S. Varas/V. Varas (VW Gol) +2:29.9

3) F. Gangoni/G. Juchet (Renault Megane) +3:35.8

RC5:

1) P. Veiras/A. Mutio (Toyota Etios) 1.21:08.9

2) G. Grassi/L. Grassi (Ford Fiesta) +23.7

3) N. Bianco/H. Salvador (Peugeot 207) +26.4

4) Mar. Pérez De Marco/I. Rivolta (Ford Fiesta) +2:21.4

N1:

1) K. Echeveste/J. C. Ceschi (VW Gol) 1.20:44.4

2) A. Díaz/L. Díaz (VW Gol) +30.8

3) R. Lujan/L. Castañarez (VW Gol) +38.2

4) G. Luna/F. Vadell (VW Gol) +45.0

5) E. Gasparri/J. C. Díaz (VW Gol) +2:34.5

6) P. Pérez/H. Arriola (VW Gol) +3:41.2

7) J. Renzi/V. Jambrina (VW Gol) +27:12.3

N1L:

1) F. Bustamante/A. Beheraborde (VW Gol) 1.23:48.8

2) E. Altamirano/E. Podaza (VW Senda) +1:13.9

3) R. Esquenon/M. Esquenon (VW Gol) +24:46.3

4) F. Gabilondo/L. Ruiz (VW Gol) +43:20.7

AH:

1) L. Villano/R. Soto (VW Gacel) 1.25:14.8

2) R. Fileni/S. Fernández (VW Gol) +1:34.8

3) N. Moreni/J. Brown (VW Gol) +1:40.5

4) B. Cemborain/P. Pereyra (Ford Escort) +5:49.6

5) G. Martino/S. Martino (VW Senda) +9:37.1

Rally Mar y Sierras