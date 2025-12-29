LA LIBERTAD AVANZA DOLORES COMUNICA

CORTES DE AGUA EN DOLORES. – BAJA PRESIÓN.FALTA DE INFRAESTRUCTURA. – CONTINÚA LA MISMA NEGLIGENCIA Y MALA GESTIÓN.
La Coordinadora de la Libertad Avanza Dolores, Dra. Milena Suarez, realizó una presentación ante ABSA, en donde se solicita que se cumplimiento con el ART 24 DEL MARCO REGULATORIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜES CLOACALES EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 878/2003: que el servicio de agua potable sea regular, en cantidad y calidad, que ante cortes o baja de presión garantice servicio de emergencia para sectores afectados. –
Que asimismo el art 26 del mismo Marco Regulatorio establece que la PRESTACIÓN DE UN SERVICIO ES SUSTENTABLE CUANDO EXISTE UN EQUILIBRIO ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA, en la Ciudad de Dolores nos encontramos FRENTE A UNA DESPROPORCIONALIDAD ENTRE LA FACTURACIÓN AL USUARIO Y LA PRESTACIÓN BRINDADA, UNA PRESTACIÓN DEFICIENTE POR FALTA DE CAUDAL Y MALA CALIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA. –
Además, el art 32 del mismo Marco Regulatorio establece que la Empresa debe cumplir con ciertas condiciones de calidad del servicio, como es la GARANTIA DE PRESION Y CAUDAL Y LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO, situación que no se cumple y que los usuarios padecemos dichas falencias durante todo el año, agudizándose esta situación durante el verano. –
Se dio ingreso al bloque de la Libertad Avanza para junto su Concejal Ignacio Lasserre y Presidente de Bloque, se gestione su tratamiento, lo que dependerá del acompañamiento de otros sectores políticos para su tratamiento.
Sabemos que la Gestión Etchevarren devastó el sistema de red de agua potable y cloacal con conexiones clandestinas, colapsando el sistema y se continúa en esta nueva gestión de García con la misma negligencia, no hay interés en prioridades solo en festivales, más del populismo de siempre.
Coordinadora LLA Dolores
Dra. Milena Suárez.