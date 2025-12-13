HISTÓRICO PARA DOLORES: EL INTENDENTE JUAN PABLO GARCÍA JUNTO AL INSTITUTO DE LA VIVIENDA ENTREGARON 48 VIVIENDAS

Una jornada histórica se llevó a cabo esta mañana, con la entrega de 48 nuevas viviendas a familias de la ciudad.

El acto fue encabezado por el Intendente Juan Pablo García, quien estuvo acompañado por el Subadministrador del Instituto de la Vivienda, Hernán Ralinqueo, y la Subsecretaria de Vivienda y Desarrollo Urbano del Ministerio de Hábitat, Adriana Esterelles.

En su discurso, el Intendente felicitó a los nuevos adjudicatarios, destacó el trabajo del Área de Hábitat Municipal y remarcó la importancia del acceso a la vivienda como motor de dignidad y desarrollo: “Hoy es un día que nos llena de emoción y orgullo. Porque entregar 48 viviendas no es solamente cumplir una etapa de un proyecto: es acompañar a 48 familias en uno de los sueños más importantes que puede tener una persona, que es el de la casa propia.”

En un clima cargado de emoción y esperanza las familias recibieron las llaves de sus hogares. “Es algo que esperamos toda la vida”, “Un sueño cumplido”, “A partir de hoy la vida nos cambió”, fueron algunas de las frases que se escucharon tras la entrega de cada llave.

Así, Dolores continúa avanzando en un cambio de paradigma en política habitacional garantizando el acceso a la vivienda con transparencia y equidad.