GRAN FIN DE SEMANA LARGO EN DOLORES: RALLY, ENCUENTRO NACIONAL DE KAYAKS Y ACTIVIDADES PARA TODA LA FAMILIA

Dolores se prepara para vivir un fin de semana largo inolvidable, con múltiples propuestas deportivas, culturales y recreativas para todas las edades. Entre el 5 y el 8 de diciembre, la ciudad ofrecerá eventos de primer nivel que prometen atraer a vecinos, visitantes y familias de toda la región.

VIERNES 5: LA PLAZA CASTELLI VIVE EL DEPORTE

Desde las 18:00, la Plaza Castelli será el escenario de la largada del Rally Mar y Sierras y de la presentación del 27° Encuentro Nacional de Kayakistas de Travesía. Habrá además feria de emprendedores locales, foodtrucks y un taller de RCP a cargo de la Secretaría de Salud.

El Rally Mar y Sierras, uno de los espectáculos automovilísticos más importantes del país, comenzará más temprano con el tradicional shakedown en el Autódromo Municipal Miguel Ángel Atauri. Por la noche, la emoción llegará al centro de la ciudad con la rampa de largada en Plaza Castelli, donde se espera una gran convocatoria para acompañar a los pilotos. Durante el sábado 6 y el Domingo 7 las etapas del Rally se disputarán en los caminos rurales de Dolores, con tramos entre Al Ver Verás y Lomas de Salomón, combinando desafío técnico, paisajes únicos y la adrenalina propia de la competencia.

Otro evento deportivo de gran relevancia es el 27° Encuentro Nacional de Kayakistas de travesia. Organizado por el Centro de Actividades Náuticas Dolores, con acompañamiento municipal, reunirá a más de 100 kayakistas de todo el país. La travesía unirá Dolores con San Clemente del Tuyú recorriendo el Canal 9 y la Bahía de Samborombón: 100 kilómetros en 3 etapas. • Viernes por la noche: encuentro de kayakistas en Plaza Castelli, junto a la largada simbólica del Rally. • Sábado 6 – 12:00: largada oficial desde el Canal 9.

El domingo 7 se llevará a cabo una jornada especial en el Hipódromo Dolores, que vivirá su anteúltima reunión del año, con una competencia destacada: 4 años y más edad ganadores de dos o más carreras sobre la distancia de 1.000 metros, con importantes premios en juego. Además de la actividad deportiva, las familias podrán disfrutar de un espacio que combina la pasión por el turf con propuestas recreativas y gastronómicas para todas las edades.

El lunes 8 a las 20:00 en Plaza Castelli, la ciudad se reúne para compartir el tradicional Encendido del Arbolito de Navidad. La velada contará con la participación musical de Carlos Oronó y Rosana Sado, para que tanto vecinos como visitantes puedan celebrar en comunidad.

También habrá propuestas culturales y beneficios turísticos durante todo el fin de semana. Actividades especiales en el Teatro Unione, y además los visitantes podrán disfrutar de una promoción exclusiva en el Parque Termal Dolores, con 2×1 en entradas durante los tres días.