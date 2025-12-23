DOLORES: CINCO ALLANAMIENTOS. SECUESTRAN 8 MOTOS, MOTORES CON NUMERACIÓN SUPRIMIDA Y MARIHUANA

En un operativo conjunto la Sección Motorizada y la Policía Vial de Dolores con apoyo de la DDI, Comisaría Local y el CPR, logró desarticular conductores que realizaban maniobras temerarias y pruebas de velocidad ilegales en las inmediaciones de la Ruta 63 y la calle Carlos Gardel (ex Ruta 2).

La investigación, caratulada como infracción al Artículo 193 Bis del Código Penal, se inició tras detectar a sujetos realizando el peligroso Willy y circulando a alta velocidad, poniendo en riesgo tanto su propia vida como la de terceros.

Para identificar a los responsables, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo tareas de campo encubiertas y un análisis de las grabaciones del Centro de Monitoreo Local. Dado que los infractores debían atravesar el casco urbano para llegar al punto de encuentro, el seguimiento a través de las cámaras municipales fue clave para rastrear el origen de los rodados y localizar los domicilios de los involucrados.

Con el aval de la UFI N° 1 del Departamento Judicial de Dolores, se ejecutaron cinco órdenes de registro y secuestro.

Se logro la incautación de ocho motocicletas y autopartes:

3 Honda Wave con la numeración del motor suprimida.

1 Rouser AS200 y 1 Rouser 135.

1 Yamaha Crypton.

2 Motomel (modelos S2 150cc y Max 70cc).

1 motor de 110cc de procedencia ilícita.

Además de los vehículos, durante las requisas el personal policial halló marihuana.