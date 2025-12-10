DestacadoDolores

DEL SEMILLERO DE SOCIAL DE DOLORES A GIMNASIA Y ESGRIMA DE LA PLATA

Uno de los pequeños talentos de Social. Fausto Gayoso Silva, de apenas 6 años, fue seleccionado para Gimnasia y Esgrima de La Plata.

En una semana de pruebas intensas, donde participaron alrededor de 150 chicos, Fausto fue elegido por mérito propio, destacándose por su habilidad, compromiso y esa chispa que lo identifica dentro de la cancha.

La frase que selló este sueño fue tan simple como inolvidable: “Bienvenido al Lobo, Fausto.”

Es apenas el comienzo de un camino prometedor para este niño maravilla, cuya pasión por el fútbol ya empieza a brillar con fuerza.

¡Felicitaciones, Fausto!

