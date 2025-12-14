CULTURA, ARTE E HISTORIA: DOLORES VIVIÓ UNA GRAN NOCHE DE LOS MUSEOS

Dolores vivió una gran jornada cultural con la realización de la Noche de los Museos, una propuesta que convocó a un numeroso público y permitió redescubrir el patrimonio histórico, cultural y artístico de la ciudad.

Dolorenses y turistas recorrieron espacios emblemáticos como el Archivo Histórico Municipal, continuando por el Museo Brughetti Castagnino y culminando en el Museo Libres del Sur, en un circuito que combinó historia, arte, gastronomía e identidad.