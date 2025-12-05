DestacadoDolores

CONSEJO ESCOLAR DOLORES GESTIÓN 2021 – 2025

El Consejo Escolar de Dolores presentó el balance de la gestión 2021-2025 en un encuentro que reunió a autoridades educativas, consejeros electos, docentes, auxiliares y la comunidad. Durante la jornada se expuso un informe detallado con las acciones realizadas en estos cuatro años y se entregó la documentación correspondiente, que ya está disponible en la sede del organismo.
En la ultima semana de trabajo se realizaron actividades correspondientes a la entrega de información sobre las acciones llevadas a cabo en la gestión 2021 – 2025 por el Cuerpo de Consejeros Escolares.
Con invitación a autoridades de educación, consejeros escolares electos, miembros de equipos de conducción, docentes y auxiliares; gremios y publico en general, la Presidente de Consejo Escolar Laura Clavero y la Secretaria del cuerpo de Consejeros María Alejandra Fossati presentaron un power point informativo con lo ejecutado en los cuatro años de gestión y se dio entrega de la documentación trabajada durante ese periodo.
La misma se encuentra a disposición en sede de Consejo Escolar.
Nos retiramos con la dicha de haber realizado un trabajo apasionado por la educación, pensando solo en el bienestar de las instituciones educativas: los alumnos, docentes, auxiliares y su comunidad educativa.
Agradecemos a los que nos acompañaron y supervisaron desde la DGCyE de la provincia; a las autoridades de educación, directivos e integrantes de los equipos de conducción, docentes y auxiliares de todos los establecimientos educativos del distrito; a los proveedores; a nuestros compañeros trabajo del Consejo Escolar Dolores: personal administrativo, técnico y auxiliares; a nuestra secretaria administrativa del cuerpo de Consejeros Escolares, Srita. Mayra Nicoud; consejeros escolares que han pasado por este periodo y a todos aquellos que han estado presente y han posibilitado que nuestro trabajo sea funcional a las necesidades educativas.
