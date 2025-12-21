ASÍ LLEGABAN LOS CORREDORES SOLIDARIOS A MAR DEL PLATA

Los corredores de “Corriendo por un sueño” lograron su objetivo: querían unir a las ciudades de La Plata y Mar del Plata con su andar, para juntar fondos para distintas instituciones de la Provincia, y lo consiguieron!

Pasado el mediodía los corredores entraron a la ciudad de Mar del Plata y culminaron así su proyecto solidario. El voluntariado Ludovica, la Fundación Cecilia, el Hogar San José de Dolores, los Bomberos voluntarios de Lezama, El Galpón de Teresa, el Hogar San Justo y el Hogar Mahatma de Mar del Plata serán las instituciones que dispondrán de lo recaudado.

El trayecto de La Plata a Mar del Plata

El primer día del desafío los corredores recorrieron 117 kilómetros, uniendo el punto de partida -la ciudad de La Plata- con Lezama. El segundo, los kilómetros recorridos fueron 57, hasta llegar al Municipio de Dolores.

En la jornada del miércoles los corredores continuaron el trayecto avanzando los 68 kilómetros que separan Dolores de Maipú. El jueves corrieron hasta Coronel Vidal, sumando otros 69 kilómetros. Durante la jornada del sábado, los corredores completaron los 68 kilómetros restantes. Llegaron a Mar del Plata y completaron el desafío.