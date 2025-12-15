DestacadoDolores

Ajedrez: Victoria de Joaquín Alam en el torneo del Centro de Contención Pulmahué

Una nueva victoria para la abundante cosecha de Joaquín Alam tuvo lugar este domingo en el Rotary Club local; el certamen, organizado y fiscalizado por Gustavo Navarro, la entidad sede y el Centro de Contención Pulmahué, contó con 20 participantes quienes dirimieron fuerzas a 5 rondas por el sistema suizo a un ritmo veloz de 10′ a finish toda la partida.

Finalizada la 5a. ronda se irguió con el cetro el juvenil Alam, habituado a esos logros, con 5 victorias en su haber, siendo secundado, con una unidad menos, por los ya experimentados Julián Antonio Torena y Lautaro Meckievi.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte