Ajedrez: Victoria de Joaquín Alam en el torneo del Centro de Contención Pulmahué

Una nueva victoria para la abundante cosecha de Joaquín Alam tuvo lugar este domingo en el Rotary Club local; el certamen, organizado y fiscalizado por Gustavo Navarro, la entidad sede y el Centro de Contención Pulmahué, contó con 20 participantes quienes dirimieron fuerzas a 5 rondas por el sistema suizo a un ritmo veloz de 10′ a finish toda la partida.

Finalizada la 5a. ronda se irguió con el cetro el juvenil Alam, habituado a esos logros, con 5 victorias en su haber, siendo secundado, con una unidad menos, por los ya experimentados Julián Antonio Torena y Lautaro Meckievi.