ADRIÁN BROWN DESTACÓ EN C5N EL RECONOCIMIENTO Y LA CALIDEZ RECIBIDA EN DOLORES

El reconocido y prestigioso diseñador de alta costura Adrián Brown, brindó una entrevista en el canal C5N, donde expresó su profunda emoción y alegría por el reconocimiento y la valoración que ha recibido en Dolores, su ciudad natal.

Durante la entrevista, Brown afirmó que “el mejor premio es ser reconocido en mi ciudad natal, más que un Martín Fierro o cualquier otro premio”, destacando el significado especial que tiene para él volver a sus raíces y ser homenajeado por su propia comunidad.

A fines del año pasado, el Intendente Juan Pablo García, acompañado por el Presidente del Concejo Deliberante de Dolores, Guillermo Ibarra, homenajeó al diseñador en una jornada cargada de emociones, en la que Adrián expuso un recorrido por su historia personal y profesional.

A partir de ese encuentro, el vínculo quedó fortalecido y las puertas abiertas para que el diseñador pudiera regresar a Dolores con nuevos proyectos y su impronta creativa.

Fue así que logró cumplir uno de sus grandes sueños: realizar un desfile en Dolores, un proyecto que pudo concretarse gracias al acompañamiento del gobierno local. Según relató, las autoridades de la ciudad le preguntaron qué le quedaba pendiente y se pusieron a disposición para ayudarlo. Fue entonces cuando Brown propuso homenajear a todas las personas que hicieron historia en la moda de Dolores, quienes según sus palabras: “me nutrieron y me formaron como el diseñador que soy hoy”.

De este modo, se llevó adelante un gran evento en el Teatro Unione, donde se presentó un desfile que recorrió la historia de la moda en Dolores desde los años 60 hasta los 90. Todas las prendas exhibidas fueron confeccionadas en la ciudad y realizadas por destacadas modistas locales.