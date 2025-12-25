ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN DOLORES: COLISIONÓ A UN AUTO VENTO QUE SE ENCONTRABA ESTACIONADO

Anoche se registró un accidente de tránsito en el que un vehículo, por causas que se intentan establecer, colisionó contra un automóvil que se encontraba estacionado en la vía pública.
El hecho ocurrió cuando un hombre, al mando de su rodado, perdió el control del mismo e impactó contra la parte trasera de un Volkswagen Vento que permanecía estacionado al momento del siniestro.
Afortunadamente, no se registraron heridos; Al conductor que provocó el impacto se le realizara el test de alcoholemia de rigor para determinar si se encontraba en condiciones de circular.