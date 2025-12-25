ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN DOLORES: COLISIONÓ A UN AUTO VENTO QUE SE ENCONTRABA ESTACIONADO

Anoche se registró un accidente de tránsito en el que un vehículo, por causas que se intentan establecer, colisionó contra un automóvil que se encontraba estacionado en la vía pública.

El hecho ocurrió cuando un hombre, al mando de su rodado, perdió el control del mismo e impactó contra la parte trasera de un Volkswagen Vento que permanecía estacionado al momento del siniestro.