TURISMO DEPORTIVO: CONFIRMAN LA FECHA DEL RALLY MAR Y SIERRAS EN DOLORES

El Intendente Juan Pablo García anunció hoy en conferencia de prensa la realización del Rally Mar y Sierras en Dolores, los días 5, 6 y 7 de diciembre.

Se trata de un acontecimiento deportivo de gran relevancia, ya que se presenta por segunda vez en el año e incluirá una fecha doble con el cierre del campeonato y la disputa del “Premio Coronación”, que llevará el nombre Premio “Chicharra” Ciudad de Dolores.

Como ya se ha mencionando, el automovilismo en todas sus versiones es una importante actividad deportiva y turística para la ciudad, que todos los fines de semana con distintas propuestas genera que muchas personas visiten Dolores, reactivando la economía local a través del comercio, la hotelería y la gastronomía.

La actividad comenzará el viernes 5 de diciembre con el tradicional shakedown en el Autódromo Municipal Miguel Ángel Atauri, donde los equipos podrán realizar las pruebas previas y puesta a punto de los vehículos. Por la noche, la acción se trasladará al centro de la ciudad con la rampa de largada en la Plaza Castelli, donde se espera una gran concurrencia de público para vivir de cerca el inicio de esta gran fiesta del automovilismo.

El parque de asistencia estará ubicado en el Autódromo Municipal, que servirá como centro operativo durante todo el fin de semana.

Las etapas del sábado 6 y domingo 7 de diciembre se desarrollarán sobre los caminos rurales de Dolores, con tramos que recorrerán desde Al Ver Veras hasta Lomas de Salomón, ofreciendo un desafío técnico y paisajístico para los pilotos y un atractivo especial para los fanáticos del rally.

El Rally Mar y Sierras promete cerrar su temporada con un espectáculo deportivo de alto nivel, reuniendo a los mejores pilotos y equipos del país en un entorno que combina pasión, adrenalina y la calidez del público dolorense.