Nueva victoria de Joaquín Alam, esta vez en el juvenil de Pinamar

Una nueva victoria regional obtuvo el juvenil dolorense Joaquín Alam este domingo, al hacer suyo el torneo entre los juveniles (sub 14, 16 y 18), adjudicándose también -como es lógico- su categoría, la menor, en el Campeonato Infanto Juvenil de Pinamar. La justa se desarrolló por el Sistema suizo a 7 rondas a un ritmo de 10+0 (10 minutos a finish para toda la partida). Joaquín cayó en el debut para luego hilvanar seis triunfos consecutivos. En sub 14, Agustín Batistelli (San Clemente) fue 2º y Demian Bonzon Rivarola (Maipú) el 3º.

En sub 18 ganó Tiziano Valent (Pinamar), siendo escoltado por Matías Medina (Pinamar) y Nicolás Sosa (Villa Gesell) y en sub 16 el sanclementino Diego Naranjo fue 1º, mientras que Agustín Abdala (SC) y Dante Porco (Pinamar), fueron los subsiguientes.

El interesante certamen, realizado en el Polideportivo de la localidad balnearia, constó con tres certámenes, una para menores de 12 años, otro de menores de 18, y uno llamado “Libre”, destinado a los menores de 30 años. Entre los más pequeños ganó Bautista Cayo Lazaro (sub 12) de Pinamar, mientras que Facundo Nola (Mar del Plata) lo escoltó ganando la categoría sub 10. Genaro Carugatti Trotti (Pinamar) hizo suya la sub 08. Entre los mayores, los laureles se los llevó el madariaguense Leonel Villareal.

Mas información en :

https://s1.chess-results.com/tnr1291289.aspx?lan=2&art=4&turdet=YES&flag=30&SNode=S0