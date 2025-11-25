Quiero hacer público mi agradecimiento, al señor” Luis Saborido” quien cuando le hablé para decirle qué por fin ABSA, había cortado el agua de un caño en la mitad de la calle, e incluso todo los qué circulaban por Irigoyen al 900 tenían problemas, ya que esta agua qué brotaba, cada minuto rompía más el asfalto y podía , producir un accidente.

A nosotros solo nos afectaba en la suciedad de los autos.

Lo terrible hubiera sido qué alguien se lastimara, ya qué era muy grande y peligroso. Sin dudarlo, reclamamos a A.B.S.A. tres veces, y dos a La Plata, hasta qué luego de casi tres meses, lo solucionaron.

Nuestro agradecimiento es para éste señor Luis Saborido, un señor de palabra ( qué no todos la tienen, por desgracia), el día domingo le comuniqué, que ya no había agua, a lo cual me contestó, señora el martes mando la gente, y hoy , ya está todo solucionado.

Mil gracias y felicitaciones al municipio, por tener empleados tan responsables. .

Elsa Bochi