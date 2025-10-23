TODOS LOS PENITENCIARIOS DE LA PROVINCIA TENDRÁN TARIFA PREFERENCIAL EN LAS TERMAS DE DOLORES

El intendente Juan Pablo García anunció hoy un importante convenio firmado con el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), detallando el alcance del beneficio para el personal y sus acompañantes en el Parque Termal Dolores.

El acuerdo, formalizado junto al Dr. Xavier Renán Areses, Jefe del SPB, establece que el descuento del 30% en el valor de la entrada al Parque Termal no solo es para los agentes penitenciarios, sino que también se extiende a su grupo de acompañantes.

Descuento Ampliado: El beneficio del 30% se aplica al personal del SPB y a su grupo de acompañantes de hasta cuatro (4) integrantes.

Además, el municipio hizo una distinción especial para los agentes del SPB que son vecinos de la ciudad de Dolores, reforzando la apuesta por el bienestar local.

Para el personal penitenciario que reside en Dolores, el beneficio del 30% se sumará a la tarifa de residente local ya establecida por el Parque Termal, logrando una reducción aún mayor en el costo de la entrada.

El intendente García destacó que este convenio busca doblegar el impacto, reconocer la esencial labor del personal del SPB y sus acompañantes, al tiempo que se dinamiza la actividad turística y el disfrute local.