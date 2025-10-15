DOLORES: UNA MOTO FUE ABANDONADA TRAS UNA PERSECUCIÓN Y QUEDÓ SECUESTRADA

Durante un operativo de prevención realizado en nuestra ciudad, dos jóvenes que circulaban en una moto 110cc evadieron un control e iniciaron la fuga.

El rodado, que presentaba modificaciones en el caño de escape, carecía de plásticos y tampoco tenía patente colocada. Ante la presencia de un móvil en recorrida, los ocupantes abandonaron la moto y escaparon a pie, dejando el vehículo en el lugar.

Finalmente, la moto fue secuestrada y puesta a disposición de las autoridades para las actuaciones correspondientes.