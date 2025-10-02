DE DOLORES AL MUNDO: ANTONELLA ORTIZ DISTINGUIDA EN “ARGENTINE TALENT IN IRELAND”

Antonella Ortiz, cantante y compositora fue reconocida en el dia de ayer en el evento “Argentine Talent in Ireland”, organizado por la Embajada Argentina en Irlanda, donde se destacaron artistas y emprendedores que llevan la identidad nacional más allá de las fronteras.

Radicada en Irlanda desde hace seis años, Antonella fue parte de la primera banda de cumbia que tuvo el país, un proyecto pionero que abrió las puertas de este género en la isla.

También tuvo el honor de ser la primera argentina en llevar el tango a Foxford, ciudad natal de Guillermo Brown (William Brown), el Almirante irlandés que se convirtió en el padre de la Armada Argentina y que representa el histórico lazo entre ambas naciones.

Con un estilo que combina raíces populares y frescura contemporánea, también compartió cartel con grandes figuras de la música argentina, teloneando a bandas como La K’onga, El Polaco y La Delio Valdez, entre otros.

El próximo 25 de octubre, dará un nuevo paso en su carrera al presentarse por primera vez en Hamburgo, Alemania, llevando su música a un nuevo escenario y representando con orgullo a Dolores y a la Argentina.

De esta manera, Antonella Ortiz continúa consolidando un recorrido artístico que la llevó desde Dolores hasta Irlanda y ahora a Alemania, siempre con la misma pasión: cantar y compartir la música argentina con el mundo.