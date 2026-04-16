DOLORES EN LA AGENDA DEPORTIVA NACIONAL: EL INTENDENTE JUAN PABLO GARCÍA FIRMÓ UN CONVENIO CON LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE CICLISMO 

El Intendente Juan Pablo García firmó un convenio de cooperación con la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta para posicionar a la ciudad en la agenda del ciclismo nacional y promover el desarrollo de la disciplina durante 2026.

La iniciativa contempla el acompañamiento y la capacitación de deportistas locales, fortaleciendo el crecimiento del ciclismo en Dolores.

“Estamos trabajando para que Dolores sea un punto de referencia del deporte en la región. Este acuerdo nos permite acompañar a nuestros deportistas y generar nuevas oportunidades para la ciudad”, señaló el Intendente. Además, remarcó el impacto económico de estas iniciativas: “El deporte también es desarrollo: mueve el comercio, genera trabajo y potencia el crecimiento del turismo”.

La firma se enmarca en un nuevo posicionamiento de Dolores como polo deportivo, tras el reciente anuncio de una fecha del campeonato más importante de motocross del país. Con este tipo de acciones, el Municipio busca consolidar una agenda deportiva que impulse tanto el talento local como el desarrollo económico.