DOLORES LANZÓ SU AGENDA ESTRATÉGICA CON GRAN PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

En un hecho histórico para la ciudad, se llevó a cabo el primer taller de la Agenda Estratégica “Dolores hacia el futuro”, una iniciativa impulsada por el Municipio que busca definir, de manera participativa, el rumbo de la ciudad a largo plazo. Es la primera vez que Dolores se reúne para pensar colectivamente su presente y su futuro.

Durante la apertura, el intendente Juan Pablo García destacó que este proceso representa “dar un salto de calidad institucional” y remarcó la importancia de construir una planificación que esté por encima de los tiempos electorales. “Queremos que los grandes temas de la ciudad se discutan con las instituciones y la comunidad”, expresó.

En ese sentido, señaló que Dolores necesita “algo más que buenas decisiones coyunturales”, sino un rumbo compartido que trascienda los gobiernos y los nombres propios. Además, sostuvo que esta Agenda Estratégica busca consolidarse como una política de Estado, basada en acuerdos duraderos sobre el futuro de la ciudad.

La iniciativa no será un plan cerrado, sino un proceso abierto de construcción colectiva que incluirá a instituciones, sector privado, organizaciones y vecinos, con el objetivo de proyectar el desarrollo de Dolores con una mirada moderna y sostenible.

Como parte de este proceso, se presentó al arquitecto Rubén Pesci, reconocido profesional en planificación urbana y desarrollo sostenible, quien estuvo a cargo de la Dirección Técnica de esta actividad inicial. Con experiencia en ciudades de Argentina y del exterior, Pesci brinda herramientas para la elaboración de una visión integral y de largo plazo para Dolores.

El intendente también subrayó la importancia de construir consensos: “El fin de la grieta tiene que ser una política de Estado en Dolores. Las ciudades que crecen de verdad no improvisan su futuro: lo piensan, lo discuten y lo construyen entre todos”.

Este primer taller marca el inicio de un proceso participativo que busca dejar como resultado un diagnóstico sólido y una hoja de ruta clara para el crecimiento sostenido de la ciudad.