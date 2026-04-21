SEGURIDAD Y PREVENCIÓN: EL MUNICIPIO CONTINÚA COLOCANDO CÁMARAS DE SEGURIDAD EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD

El intendente Juan Pablo García encabezó una reunión con vecinos, tras la instalación de una nueva cámara de seguridad en la intersección de las calles Carranza y Pellegrini, en el marco de las acciones de Seguridad que lleva adelante el Municipio.

Esta incorporación permitirá fortalecer el monitoreo durante las 24 horas, como ya ocurre en otros sectores de la ciudad, optimizando la capacidad de respuesta y prevención ante situaciones de riesgo. La medida forma parte de una estrategia sostenida que ha logrado ampliar la cobertura del sistema de control y vigilancia.