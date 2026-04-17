SORTEO DEL PROGRAMA MI HOGAR

La Municipalidad de Dolores informa los 53 adjudicatarios del sorteo correspondiente al Programa Mi Hogar – Línea 2, realizado ante la Escribana María Del Carmen Kiricos:
AGUIRRE BRANDON RODRIGO
ALMADA LEONEL FABRICIO
ARANCIAGA WALTER DAVID
ARISTEGUI ENSENARRO SANTIAGO ARIEL
ARISTEGUI ORNELLA
ARISTEGUI YANINA GISELA
AUZOU NADIA YAMILA
BAUDINO THOMAS
BERNARDINI GIOVANNI BAUTISTA Y QUIÑONES MARIA LUJAN
BRACO CAMILA SOFIA
CAJALES MARIA LAURA
CEJAS ANA CAROLINA
CICOVICCI MARIA LUZ
COZZ CAMILA EMILIA
CRESPO ERNESTO GABRIEL
DE LEON BRAIAN ALFREDO
DEMARE GUSTAVO Y GOMEZ ELIANA FLORENCIA
DIANDA BEHERAN JUAN PABLO
DODO JENIFER
FERREYRA LOURDES NADINA
FOCKE IGNACIO MANUEL
FRANCO MARIA DOLORES
FRUTOS JACQUELINE LUZ
GAONA JARA PAOLA GISSELL
GARAY NICOLE NATALY
GARCIA ELBA LAUREANA
GIMENEZ FRANCO DALMIRO
GOICOECHEA FRANCISCO
GRANERO AMPARO
GRECO MARTA LUCIA
HUIDOBRO MARISOL ANABELLA
LEON DUBEN YEMARIS DEL JESUS
LINARES KAREN AYLEN
LOBO JULIA EVANGELINA
LOCINO ROMINA BEATRIZ
LUCHETTI MARIA FERNANDA
LUNA ANIBAL EDUARDO
MADRID LUCIANO AGUSTIN
MINGO ERICA NOEMI
MINGO GUILLERMO DANIEL
NAVARRO JEREMIAS NAHUEL
NIEVA MARIA LUJAN
OMAR DAIANA ANAHI
PRESTES HUGO MIGUEL
RODRIGUEZ TATIANA STEFANIA
ROSALES DELFOR ADRIANO
SANCHEZ MATEO JAVIER
SARASOLA YANINA GISELA
SEMI CLAUDIA MARCELA
TAVELA GABRIELA LORENA
TAYLOR BRAIAN DAVID
VAN MONLEGHEY PRISCILA AYLEN
Desde el Municipio se continúa trabajando con el compromiso de brindar acceso a la vivienda y acompañar a las familias dolorenses.