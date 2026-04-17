Violento episodio en vivienda de Dolores: un joven fue aprehendido por agresión, amenazas y daños

Un grave hecho de violencia se registró en Dolores, en una vivienda ubicada en inmediaciones de calle Ingeniero Quadri al 1900, donde una mujer denunció haber sido atacada por su ex pareja.

El episodio se inició tras un llamado de emergencia que alertó sobre una situación de conflicto en el domicilio. Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con una mujer de 28 años, quien relató que momentos antes su ex pareja había ingresado a la vivienda mientras ella descansaba.

De acuerdo a su testimonio, el hombre la habría agredido físicamente tras un forcejeo, además de amenazarla utilizando un bate de béisbol. Durante el hecho, también provocó destrozos en distintos muebles del hogar.

Con las características aportadas por la víctima, el personal policial desplegó un operativo de búsqueda en las inmediaciones, logrando interceptar y aprehender al sospechoso -un joven de 25 años- a unos 100 metros del lugar del hecho.

La causa fue caratulada como “Lesiones agravadas por el vínculo, daño y amenazas” y tomó intervención la U.F.I. y J. N° 5.