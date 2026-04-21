LA LIBERTAD AVANZA DEFINE CANDIDATA EN DOLORES Y ORDENA EL ESPACIO

En el marco del escenario electoral local, desde La Libertad Avanza en Dolores manifestaron su intención de avanzar hacia la conformación de una lista única de cara a los próximos comicios. En ese contexto, el referente Jorge Domínguez aseguró que “la candidata natural es Milena Suárez”, dejando en claro el posicionamiento del espacio.

Las declaraciones fueron realizadas en diálogo con Criterio Online, donde Domínguez explicó que la propuesta apunta a confluir en un mismo proyecto político, promoviendo la unidad dentro del sector. “La idea es que haya solamente una lista. El candidato lo pone La Libertad Avanza”, afirmó.

Asimismo, remarcó la apertura al diálogo con Camilo Erchevarren y confirmó que ya hubo acercamientos, a quien invitó a sumarse. “Ya le dijimos que si quiere sumarse, están las puertas abiertas”, expresó, destacando la intención de integrar a distintos actores en una misma propuesta.

En ese sentido, sostuvo que las definiciones sobre la conformación final de la lista se darán a través del consenso: “La idea es que vayamos juntos en una misma lista, que confluyamos en un mismo proyecto y después nos sentaremos a dialogar de qué manera”.

De este modo, el espacio libertario busca consolidar su estructura en Dolores con una propuesta unificada, teniendo como principal figura a Milena Suárez, en una estrategia que prioriza la integración y el fortalecimiento interno.