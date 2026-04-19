El Jardín 905 recreó la Fiesta Nacional de la Guitarra en el cierre de su proyecto institucional

El Jardín de Infantes N° 905 llevó adelante una propuesta especial en el marco del cierre de su proyecto institucional titulado “Experiencias que permiten que los estudiantes enriquezcan, amplíen y profundicen sus conocimientos sobre el ambiente”.

Como parte de esta iniciativa, la comunidad educativa recreó la tradicional Fiesta Nacional de la Guitarra, uno de los eventos culturales más representativos de la ciudad, generando un espacio de aprendizaje y participación para los más pequeños.

La actividad contó con la colaboración de distintos actores de la comunidad, entre ellos Alison -reina de la Fiesta Nacional de la Guitarra- y Pilar, princesa del evento, Daiana Díaz, integrantes de la Secretaría de Turismo,. También participaron Tobías y Lucía con presentaciones de danzas tradicionales, al igual que Alex y Lu, quienes aportaron su talento.

Asimismo, estuvo presente la inspectora de Nivel Inicial, Paula y docentes, acompañando la propuesta educativa y destacando el trabajo realizado.

Desde la institución resaltaron el compromiso del equipo, subrayando la dedicación diaria de las maestras para ofrecer una educación de calidad y generar experiencias significativas que pudieron ser apreciadas por toda la comunidad educativa.