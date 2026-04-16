DOLORES – Pareja detenida por millonaria estafa en hotel termal

Una investigación llevada adelante por la DDI Dolores derivó en la detención de un hombre de 40 años, identificado por sus iniciales G.B., y una mujer de 47, E.L., acusados de protagonizar una serie de maniobras fraudulentas en el Hotel Termal de Dolores.

Según se informó, la causa -que cuenta con la intervención de la Fiscalía General y las UFI N°1 y N°4 del Departamento Judicial Dolores- se originó tras detectarse consumos millonarios realizados con tarjetas de crédito que luego fueron desconocidos por sus titulares.

El primero de los hechos habría ocurrido el pasado 7 de abril, cuando la pareja se hospedó en el complejo termal utilizando identidades falsas. Durante su estadía, habrían abonado servicios de alta gama, incluyendo suite con hidromasajes, spa y consumos gastronómicos, por cifras que superarían ampliamente el millón de pesos, utilizando tarjetas presuntamente clonadas.

Días después, el establecimiento recibió el reclamo de un ciudadano de la provincia de Córdoba, quien desconoció cargos realizados en ese lugar, lo que encendió las alarmas y dio inicio a la investigación.

A partir del análisis de cámaras de seguridad y tareas investigativas, se logró identificar a los sospechosos y establecer que se movilizaban en una camioneta utilitaria.

También se detectó actividad en redes sociales donde exhibían viajes y estadías en distintos puntos del país, incluyendo publicaciones relacionadas con su paso por el hotel.

El segundo episodio se habría registrado el 11 de abril, cuando la misma pareja regresó al lugar e intentó repetir la maniobra. En esta oportunidad, el personal del hotel advirtió irregularidades en la documentación presentada, lo que impidió concretar el alojamiento. Ante esta situación, se habrían generado disturbios en la recepción.

En ese contexto, efectivos de la DDI que se encontraban realizando tareas encubiertas procedieron a la detención de ambos sospechosos.

Asimismo, se secuestraron teléfonos celulares, documentación, tarjetas bancarias y el vehículo en el que se desplazaban.

La investigación incluyó además allanamientos en el conurbano bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se habrían obtenido resultados considerados positivos, con el secuestro de numerosas tarjetas de crédito y débito, entre otros elementos de interés.

Los detenidos quedaron imputados por los delitos de estafa, defraudación mediante el uso no autorizado de tarjeta de crédito y uso de documento público falso o adulterado.