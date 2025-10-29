ASOCIACIÓN COOPERADORA HOSPITAL SAN ROQUE:  PARTICIPA DE NUESTRO BONO COLABORACIÓN 

Todos los fondos recaudados se destinarán a mejorar el equipamiento.
Cada bono consta de 4 números. Su valor es de $5000.
Sortea por L.N.N. el 29/11/2025.
UN GESTO QUE HACE LA DIFERENCIA
1er. premio: 1 CAMINADORA MANUAL. DONACIÓN ” CASA OLAIZOLA”
2 do. premio: UNA ORDEN DE COMPRA $100.000, DONACIÓN, DIETÉTICA” OLIVA”
3er. premio: UN JUEGO DE TOALLAS PALETTE, DONACIÓN” THE CUSTOM”
NO TE QUEDES AFUERA
TU COLABORACIÓN ES SALUD PARA TODOS
COMUNICATE : CON LOS MIEMBROS DE LA COOPERADORA
O A EL NÚMERO 2245-423387