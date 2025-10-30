Aldosivi se juega la permanencia en la Liga Profesional de Fútbol. El sábado 1 de noviembre en el Estadio José María Minella recibe a Independiente Rivadavia de Mendoza. Desde las 14 horas por Radio Brisas relata Eduardo Vignolio, comenta Justiniano.
Escúchalo por Criterio Online.
Aldosivi Vs. Independiente Rivadavia de Mendoza con relato de Eduardo Vignolio
Aldosivi se juega la permanencia en la Liga Profesional de Fútbol. El sábado 1 de noviembre en el Estadio José María Minella recibe a Independiente Rivadavia de Mendoza. Desde las 14 horas por Radio Brisas relata Eduardo Vignolio, comenta Justiniano.
Compartir este artículo