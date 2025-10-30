Dolores

Aldosivi Vs. Independiente Rivadavia de Mendoza con relato de Eduardo Vignolio

Aldosivi se juega la permanencia en la Liga Profesional de Fútbol. El sábado 1 de noviembre en el Estadio José María Minella recibe a Independiente Rivadavia de Mendoza. Desde las 14 horas por Radio Brisas relata Eduardo Vignolio, comenta Justiniano.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

