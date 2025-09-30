DOLORES: TRABAJOS PROGRAMADOS SOBRE LA RED DE AGUA

ABSA informa que mañana, miércoles 1 de octubre, se realizarán trabajos para el empalme de cañerías de 315 milímetros de diámetro en la intersección de Alvear y Mar del Plata, en Dolores.

Para el progreso de las tareas, enmarcadas en la obra de recambio de cañerías que ejecuta la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC), ABSA deberá interrumpir el suministro de agua en toda la localidad a partir de las 4:00 hasta las 15:00, aproximadamente. No obstante, se contará con camión cisterna para asistir instituciones que lo requieran.

Por lo expuesto, se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua a su alcance y cuidar el agua de red disponible, limitando su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales hasta la normalización del servicio.